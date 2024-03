Beatrice Luzzi e la mancata vittoria al Grande Fratello: "Mi è dispiaciuto per i miei figli"

Beatrice Luzzi parla a Verissimo della mancata vittoria al Grande Fratello. L'attrice è stata infatti una delle protagoniste del reality tanto da essere considerata da molti la possibile vincitrice.

"Stranamente per me, non ho provato alcun sentimento di sconforto o di rabbia. Il mio pensiero è stato per i miei figli che sarebbero rimasti delusi", afferma Beatrice Luzzi, seconda classificata del Gf. Ripensando alla finale: "Guardavo lo spettacolo un po' da fuori, forse perché percepivo di non aver vinto".

Alla domanda se ne sia valsa la pena vivere 197 giorni all'interno della Casa, l'attrice risponde: "Se avessi vinto, ne sarebbe valsa la pena ancora di più".