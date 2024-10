Barbara Palombelli e Francesco Rutelli diventeranno nonni per la quinta volta. A svelarlo a Verissimo è stata la figlia Monica in una lettera.

"Arriverà Beatrice. Finalmente la prima femmina dopo tanti maschi", afferma Barbara Palombelli, 70 anni, che insieme a Francesco Rutelli, 70 anni - dopo aver avuto il figlio Giorgio (1982) - ha adottato Francisco, Monica e Serena, quest'ultima ospite a Verissimo insieme ai genitori.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono già nonni di Bryan Jordan - figlio di Francisco - Carlo Stefano e Pierpaolo - figli di Giorgio -, e di Christian, figlio di Monica, che è in attesa di Beatrice. Per quanto riguarda Francesco Rutelli come nonno, Barbara Palombelli dice: "È un nonno meraviglioso, i nipoti lo adorano".

Anche Serena, ospite a Verissimo, un giorno vorrebbe diventare mamma. A questo proposito, Barbara Palombelli dice: "Dei nostri figli, manca solo lei".