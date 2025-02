Barbara Lombardo, il ricordo del marito Totò Schillaci: "Il nostro amore continuerà per sempre"

Barbara Lombardo ricorda con commozione suo marito, il grande Totò Schillaci, scomparso a settembre, a soli 59 anni, per un tumore al colon. "È stato il dono più grande della mia vita, l'amore della mia vita. Oggi non riesco a immaginare un futuro senza di lui", afferma Barbara Lombardo.

L'incontro tra Barbara e Salvatore è avvenuto per caso: "Ci siamo conosciuti in un locale. Lui ha voluto conoscermi perché mi trovava somigliante ad Anna Oxa di cui era fan. Poi ci siamo rincontrati per caso a Palermo, ci siamo scambiati i numeri, ma io avevo paura di iniziare una relazione con lui perché mi sembrava un latin lover. Totò allora ha iniziato un corteggiamento sfrenato e, a un certo, ho ceduto". Barbara Lombardo ripercorre anche la brutta malattia del campione, scoperta nel 2022: "Totò aveva fatto un controllo per caso. In realtà l'abbiamo fatto insieme perché mia mamma ha avuto il tumore al colon, quindi dovevo fare una colonscopia preventiva. Dall'esame è emerso che Totò aveva un tumore. Ha fatto la radioterapia, l'hanno poi stomizzato e ha fatto la chemioterapia". Dopo le cure, il campione sembrava in via di guarigione: "Dopo gli esami, i medici avevano detto che la malattia era regredita". Totò Schillaci e Barbara Lombardo hanno deciso allora di partecipare a Pechino Express: "L'ho convinto io perché lui aveva avuto anche un crollo psicologico, credevo che partecipare al programma potesse aiutarlo a tirarsi su".

Ma al loro ritorno è arrivata la notizia della recidiva: "Quando abbiamo rifatto gli esami, è emerso che la malattia era progredita. Ci è cascato di nuovo il mondo addosso. Abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo". Le condizioni di salute del campione sono peggiorate a inizio settembre 2024: "Era ricoverato dal 3 settembre, io sono sempre rimasta accanto a lui. Lui non voleva che mi allontanassi da lui".

Totò Schillaci si è spento il 18 settembre 2024. Ma l'amore tra Barbara e il campione non si spegnerà mai: "Il nostro amore è stato immenso e continuerà per sempre".