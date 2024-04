Barbara Foria ospite a Verissimo

L'attrice e conduttrice televisiva Barbara Foria sarà ospite a Verissimo, in onda sabato 27 aprile su Canale 5.

Barbara Foria nasce a Napoli il 28 luglio 1975. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, comica e autrice, la carriera di Barbara Foria inizia nel 2003 con la partecipazioni a diversi programmi televisivi.

Il successo arriva nel 2010 con il programma Palco e retropalco su Rai 3 e nel 2012 approda su Italia 1 nel cast di Colorado. Dopo il successo in tv, nel 2015, entra in RTL 102.5, diventando una delle conduttrici di punta con la trasmissione Chi c'è c'è, chi non c'è non parla.

Barbara Foria prende successivamente parte a molte fiction, come Un Medico in Famiglia e Un passo dal cielo, e film, come le commedie Natale da Chef e Burraco fatale.