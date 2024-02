Azzurra De Lollis, la malattia della mamma Sandra Milo: "Non aveva paura di morire"

Azzurra De Lollis ricorda a Verissimo sua mamma Sandra Milo, scomparsa lo scorso 29 gennaio, a causa di un tumore ai polmoni. "Più passa il tempo e più è peggio: non riesco ad abituarmi alla sua assenza. Mi fa stare male vedere il suo letto vuoto, infatti voglio andare via dalla nostra casa perché mi addolora troppo", afferma Azzurra De Lollis, che è stata la prima a scoprire la malattia di sua mamma.

"Siccome lei aveva dolore all'anca, l'avevo convinta a fare un intervento. Nel corso della preospedalizzazione sono emersi dei problemi ai polmoni. Abbiamo approfondito ed è risultato che avesse un tumore incurabile e inoperabile. Quando mi hanno dato il risultato degli esami, non l'ho detto subito alla mamma, perché prima volevo che facesse la total body, che ha confermato la gravità della malattia", racconta Azzurra De Lollis, che è rimasta al fianco della mamma fino all'ultimo giorno.

"Ho fatto molta fatica a rassegnarmi all'idea che non ci fossero possibilità di cura: sono andata ovunque, ma nessuno ci regalava altro tempo. Mamma ha voluto morire a casa, non ha voluto insistere con le terapie. È stata coraggiosa e non ha avuto paura, non ha mai pianto, ha sempre sorriso. Ha pianto soltanto il giorno prima di morire. L'ho vista stare male e le ho detto: 'Mamma vai, non ti trattengo, non restare per noi' e il giorno dopo se n'è andata", ricorda Azzurra in lacrime.

Azzurra De Lollis spiega anche perché la malattia di Sandra Milo non è mai stata resa nota fino alla morte della grande attrice: "La mamma non voleva dirlo perché non voleva essere compatita, voleva essere ricordata come è sempre stata".