Ayle e Kumo ospiti a Verissimo

I due ex allievi di Amici saranno ospiti a Verissimo sabato 30 marzo

Due giovani talenti che sul palco di Amici hanno brillato tra nuove melodie e passi di danza: Kumo e Ayle si racconteranno per la prima volta a Verissimo, sabato 30 marzo, dalle 16.30 su Canale5.

Nato a Livorno nel 2004, Ayle è il nome d'arte di Elia Faggella. Si è avvicinato alla musica da bambino e ha studiato al Conservatorio. Ayle ha già pubblicato tre singoli. Tra gli allievi dell'edizione di Amici in corso, è stato eliminato nella prima puntata del serale.

Tra gli eliminati della prima puntata del serale anche il ballerino Kumo. Nato a Gaeta nel 2001, Tiziano Coiro ha scelto come nome d'arte Kumo - che in giapponese significa "ragno"- dopo essere stato vittima di un incidente: in ospedale infatti era convinto di vedere ragni e questo lo ha segnato profondamente.