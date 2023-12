Aurora Ramazzotti spiega perché ha chiamato il figlio Cesare

L'influencer parla nel podcast di Diletta Leotta della maternità e racconta anche come sono Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti come nonni

Aurora Ramazzotti, diventata mamma lo scorso marzo, racconta perché con il compagno Goffredo Cerza abbiano chiamato il figlio Cesare Augusto.

"Era l'unico nome su cui eravamo d'accordo dall'inizio della nostra storia", spiega l'influencer a Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante.

Aurora Ramazzotti, 27 anni, rivela quindi di aver scelto il nome del figlio molto prima della gravidanza: "Quando ci siamo messi insieme avevo 20 anni quindi non era nella testa di nessuno avere un figlio. Però quello che mi è sempre piaciuto di Goffredo è poter fantasticare sul futuro insieme".

Per quanto riguarda, invece, il secondo nome Augusto: "L'ha voluto Goffredo e a me piace".

In futuro Aurora Ramazzotti non esclude di diventare ancora mamma: "C'è dentro di me un'ipotesi, ma è ancora lontana. Adesso non è assolutamente il momento, voglio prima riprendere possesso di me stessa".

L'influencer racconta anche come sono Michelle Hunziker, 46 anni, ed Eros Ramazzotti, 60 anni, come nonni: "Sono fantastici. È molto bello vederli in questa nuova veste".

Parlando della sua famiglia allargata: "Noi ci vogliamo tutti molto bene ed è bello che i bambini uniscano le famiglie. I miei genitori sono contentissimi di essere nonni, mettono le foto di Cesare come sfondo del telefono".