Aurora Ramazzotti su Instagram

Aurora Ramazzotti, 27 anni, si mostra visibilmente assonnata in una storia su Instagram mentre prepara il primo caffè.

Oltre a condividere le gioie dell'essere diventata mamma, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha spesso utilizzato i suoi canali social per far riflettere, anche con il sorriso, sulle felicità e gli ostacoli dell'essere genitori.

“A volte ripenso ai tempi in cui dormivo 10/11 ora a notte e mi lamentavo di essere stanca cioè vorrei proprio tornare indietro e darmi una pizza fortissima in faccia", scrive ironicamente l'influencer su Instagram.

"Tipo quando guardi le foto di te alle medie quando ti sentivi uno schifo e invece eri bellissima “, aggiunge Aurora criticando i suoi atteggiamenti del passato.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti condivide la sua routine e i suoi pensieri sulla maternità con i suoi follower. Lo scorso settembre, rispondendo ad alcune domande su Instagram, l'influencer aveva scritto: " "Sto imparando così tanto da quando sono mamma, talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: Cesare è il mio pensiero fisso ogni secondo in cui mi allontano, anche solo per fare la doccia".