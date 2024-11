Asia Argento, il ricordo della madre Daria Nicolodi scomparsa quattro anni fa

L'attrice condivide sui social delle foto ricordo della mamma Daria Nicolodi morta il 26 novembre 2020. "Chi ha la mamma non trema", scrive in una storia Instagram

Asia Argento pubblica sulle storie di Instagram una foto ricordo che la ritrae insieme ai figli Anna Lou, 23 anni, Nicola, 15 anni, e alla mamma Daria Nicolodi, scomparsa il 26 novembre 2020. In occasione del quarto anniversario della morte, l'attrice condivide sui social un tenero scatto della madre accompagnato dalla frase "Chi ha la mamma non trema".

Daria Nicolodi era la mamma di Asia Argento, nata dalla relazione con Dario Argento, e di Anna, nata nel 1972 dal legame dell'attrice con lo scultore Mario Ceroli e morta nel 1994 in un incidente stradale. Ospite a Verissimo insieme alla sorella Fiore Argento - nata nel 1970 dal matrimonio di Dario Argento con Marisa Casale - Asia aveva parlato del dolore per l'improvvisa scomparsa di Anna.

"Io avevo 19 anni e Fiore 24. Lei ha dovuto portare il peso da sola in quell'occasione perché sua madre non c'era, mia madre non c'era, papà si è chiuso", aveva ricordato Asia Argento.

"Siamo rimaste sotto shock per mesi - ha confidato l'attrice e regista - In quell'occasione i nostri genitori non avevano saputo proteggerci, forse non sapevano proteggersi neanche loro stessi, quindi ci hanno abbandonate a noi stesse".