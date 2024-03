L'attrice, di 38 anni, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio

Ashley Tisdale diventerà mamma per la seconda volta. L'attrice, di 38 anni, lo ha annunciato sui social pubblicando alcuni scatti con il pancione. "Non vediamo l'ora di conoscerti", ha scritto Ashley Tisdale come didascalia del post.

Il marito dell'attrice, Christopher French, ha pubblicato altre foto di famiglia, scrivendo: "Al di là della gratitudine. Grazie al mio amore bellissimo Ashley per un altro piccolo French".

Ashley Tisdale e Christopher French sono sposati dal 2014. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Jupiter Iris French.