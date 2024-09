Il 6 settembre Ashley Tisdale è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice, 39 anni, ha dato il benvenuto alla piccola Emerson Clover French, avuta con il marito Christopher French. "Emerson Clover French, tutti e tre siamo ossessionati da te. È atterrata il 6.9.24 ", ha scritto Ashley Tisdale come didascalia del post che annuncia la nascita della secondogenita.

Ashley Tisdale e Christopher French sono sposati dal 2014. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Jupiter Iris French.

Pochi giorni dopo la nascita della seconda figlia, la coppia ha festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. "10 anni di matrimonio con l'amore della mia vita - scrive l'attrice in un post su Instagram - Ricorderò sempre di averti frequentato per la prima volta a Santa Monica e di aver sentito una voce che diceva 'questo è il ragazzo che sposerai', lo sapevo letteralmente, e ad essere sincera credo che siamo stati insieme per molte vite. E ogni volta ci ritroviamo e la vita ha un senso. Sono così grata per te Chris e so quanto sono fortunata perché sei un uomo così buono Charlie Brown. Voglio che tu ricordi sempre questa didascalia quando il mio viaggio post partum mi porterà agli ormoni del 'ti odio'. Ti amo!!!".