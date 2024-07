Arisa insieme a Walter Ricci

È nata una nuova coppia. Arisa sembra aver ritrovato l'amore accanto a Walter Ricci. È stata la stessa cantante, 41 anni, a ufficializzare la relazione con il musicista jazz, 35 anni, attraverso una dolce dedica e una serie di scatti e video sui social, in cui è immortalato anche un bacio.

"Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te, fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza", ha scritto Arisa, invitando i fan al concerto di Walter Ricci a Bagnoli (Napoli). "Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica", ha aggiunto la cantante.

Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa

Nato nel 1989 a Napoli, Walter Ricci è un musicista jazz. Ha ereditato la passione per la musica fin da bambino dal papà. Nel 2006 ha vinto il Premio Nazionale Massimo Urbani. Ha anche esperienza in tv, accanto a Pippo Baudo che lo scelse come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso.

Walter Ricci ha collaborato con diversi artisti da Fabrizio Bosso a Mario Biondi. Nel 2021 ha ricevuto il Premio Lunezia a Roma.

L'amore secondo Arisa

Ad agosto del 2023, Arisa festeggiava il compleanno con un post provocatorio in cui cercava marito. "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio", aveva scritto la cantante, pubblicando una serie di scatti senza veli.

Ospite a Verissimo nel 2022, aveva parlato della sua visione dell'amore. "Ho amato davvero forse una volta sola. Quando ami davvero, ti rendi conto che l'amore è una magia che ti cambia. L'amore non deve durare per sempre, ma il vero amore rimane con te per sempre", aveva detto la cantante. E parlando del futuro aveva aggiunto: "Rivoglio la magia dell'amore vero, altrimenti sto bene anche da sola".

Oggi, sembrerebbe aver ritrovato la magia e nei commenti al post in tanti si congratulano con lei, tra cui Simona Ventura, che scrive: "Felice per te, per voi".