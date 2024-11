Arisa annuncia: "Ho un fidanzato"

Arisa parla a Verissimo dell'amore oggi e conferma di avere il cuore impegnato: "C'è un fidanzato". La cantante, 42 anni, vuole per mantenere la riservatezza sulla sua nuova relazione: "Non esageriamo. Vedo tante persone che parlano tanto delle loro relazioni e poi vanno male".

Alla domanda di Silvia Toffanin se oggi sia felice, Arisa risponde con ironia: "Ma sì dai, poteva andarmi peggio".

Per quanto riguarda l'amore in generale: "In passato ho sofferto, ma più per me stessa. Spesso soffriamo per come siamo noi in quella relazione, per come va a finire, per la figura che facciamo con noi stessi".