Arianna Montefiori: "Era una gravidanza gemellare, mi sentivo già mamma di due bambini"

Briga e Arianna Montefiori parlano a Verissimo del loro difficile percorso per diventare genitori. "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene", spiega l'attrice, 31 anni, in attesa di una bambina che nascerà ad aprile.



Briga, 36 anni, rivela che inizialmente quella della moglie era una gravidanza gemellare: "Purtroppo un feto si è riassorbito". Arianna Montefiori ammette che non è stato semplice per lei scoprire di aver perso uno dei due gemelli. "Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l'avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c'è un angioletto che ci protegge", dice l'attrice.