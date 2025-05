Arianna Montefiori balla sulle note di "Vieni con Me" di Briga: “Ti amo all’infinito”

Arianna Montefiori ha condiviso sul suo profilo social un dolce video che la ritrae mentre si esibisce con alcuni passi di danza sulle note della canzone Vieni con me, che il marito Briga sta cantando durante il suo concerto. Il tenero momento, carico di emozione, è accompagnato da una didascalia in cui l'attrice dedica dolci parole al cantante, che è diventato suo marito il 18 dicembre del 2021: "Vedere tutte queste persone che ti amano dopo 10 anni. Ballare Vieni con Me con il cuore in gola per l’emozione è stato tutto troppo bello. Ti amo all’infinito".

Arianna Montefiori e Briga ospiti a Verissimo

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Briga e Arianna Montefiori hanno parlato del loro desiderio di diventare genitori: "Entrambi lo desideriamo tanto da sempre. Abbiamo un grande senso materno e paterno, ma stiamo facendo fatica". Riguardo alle difficoltà di avere un figlio, l'attrice ha detto: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così".

Arianna Montefiori, durante la trasmissione, ha spiegato di aver deciso di parlarne liberamente per dare coraggio ad altre coppie che si trovano in una situazioni simili alla loro: "Vorrei che altre coppie e altre donne non si sentano sole o in difetto".