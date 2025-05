Arianna Mihajlović ricorda il marito Siniša: "Ho toccato il fondo e ho scelto di risalire"

Arianna Mihajlović ricorda con tenerezza il marito Siniša, scomparso nel 2022 a causa della leucemia, condividendo sui social uno scatto che li mostra insieme, da giovanissimi. "Ho toccato il fondo e ho scelto di risalire", scrive la moglie dell'allenatore a commento della foto e incornicia la scritta con due cuori rossi.

"Per sempre", commenta sotto al post su Instagram Virginia Mihajlović, secondogenita della coppia, aggiungendo un cuore.

Arianna Mihajlović racconta gli ultimi giorni di Siniša a Verissimo

Ospite a Verissimo nel gennaio del 2024, Arianna Mihajlović aveva raccontato gli ultimi momenti insieme a Siniša.

"Ti amo me lo sono fatto dire io. Perché stava parlando con il medico, non sapevo come fare, non riuscivo a dirglielo per prima e allora ho detto adesso devo trovare qualcosa per farmelo dire. (...) Siniša si è rivolto al medico e ha detto Luca, ti voglio un mondo di bene. E io scherzando ho detto Scusa, ma a lui stai dicendo che vuoi bene e a me niente? Lui mi ha detto A te ti amo, è diverso", aveva confidato a Silvia Toffanin.

Siniša Mihajlović non ha mai saputo che stesse per morire: "Mi sono raccomandata di non dirgli nulla, volevo dargli una speranza. Non volevo che lui perdesse la speranza, perché lui voleva vivere. Era convinto di farcela, non pensava di morire".

Arianna Mihajlović e il marito Siniša, la loro storia d'amore

Sempre a Verissimo, Arianna Mihajlović aveva parlato del suo amore per il marito Siniša: "Siamo stati insieme 27 anni. Quando ci siamo conosciuti io ne avevo 23, dopo un anno ci siamo sposati. L'anno successivo è nata la nostra prima figlia e poi ne abbiamo avuti altri quattro. È stato un grande amore".