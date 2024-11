Arianna David parla delle difficoltà economiche: "Dormivamo in tre in un lettino"

L'ex Miss Italia parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto dopo la separazione nel 2010 da Marco Bocciolini, con cui ha avuto i figli Tommaso e Gregorio: "Per un anno abbiamo dormito in tre in un lettino da una piazza e mezza. In casa avevamo le serrande rotte"

Arianna David parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto dopo la fine della relazione con Marco Bocciolini, con cui ha avuto i figli Tommaso (2005) e Gregorio (2008). "Quando ho conosciuto il padre dei miei figli, ero innamorata, desideravo una famiglia, poi si è rotto tutto di punto in bianco", racconta l'ex Miss Italia, che da anni lotta contro l'anoressia.

Nel 2010 Arianna David si trova così a crescere da sola due figli piccoli: "Gregorio non aveva nemmeno 4 anni, Tommaso ne aveva 6. Li ho portati a vivere di nuovo a Roma in una situazione drammatica". L'ex Miss Italia, 51 anni, non nasconde di aver dovuto affrontare in quel periodo difficoltà economiche: "Per un anno abbiamo dormito in tre in un lettino da una piazza e mezza. In casa avevamo le serrande rotte. Potevo permettermi di mangiare soltanto uno yogurt al giorno".

Arianna David è riuscita però a trovare la forza per rialzarsi: "Mi sono rimboccata le maniche e ho fatto tutto da sola".