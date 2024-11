Arianna David, la lotta contro l'anoressia: "Da 30 anni litigo con il mio corpo"

Arianna David parla a Verissimo dell'anoressia, di cui soffre da tanti anni. "Da 30 anni litigo con il mio corpo", afferma l'ex Miss Italia, 51 anni.

Vittima di bullismo da adolescente, per Arianna David i commenti negativi sul suo aspetto fisico sono diventati negli anni delle pugnalate da cui è stato sempre più difficile difendersi: "Da ragazzina non ero fissata con l'estetica, con il corpo. Poi durante l'adolescenza ho preso qualche chilo in più e magari mi trovavo sulla lavagna dei disegni di me con il fisico a pera, mantenevo il sorriso, non ci facevo caso, ma si vede che ho incamerato delle informazioni che poi si sono evolute nel tempo".

Hanno pesato sulla sua salute anche i commenti ricevuti dopo la vittoria di Miss Italia nel 1993: "Mi criticavano per il mio accento, per il mio aspetto. Ci sono stata male". Arianna David è arrivata a pesare 39 chili: "Vivevo mangiando una carota e un pezzetto di finocchio. Ma non mi vedevo mai magra, perché chi ha questo disturbo ha una visione distorta del proprio corpo. Per due anni mi si è bloccato il ciclo, perdevo i capelli, avevo tante difficoltà fisiche".

Arianna David non ha mai affrontato un percorso strutturato di cure: "Ho iniziato percorsi psicologici, ma non ho mai trovato qualcuno con cui mi sentissi davvero a mio agio". Oggi l'ex miss Italia assicura di stare meglio: "Ho la mia alimentazione, ringraziando Dio sto bene, ma non so dirti se ne sono proprio uscita".