Arianna David in lacrime: "Mio figlio non è stato bene"

Arianna David rivela a Verissimo la profonda sofferenza per i problemi di salute di uno dei suoi figli.

Mamma di Tommaso (2005) e Gregorio (2008), avuti dalla relazione con Marco Bocciolini, Arianna David racconta che uno dei figli ha manifestato dei problemi già da bambino: "Uno dei miei figli non è stato bene. Ci sono state delle avvisaglie già quando era piccolo".

Il problema però è peggiorato nel 2010 quando Arianna David ha dovuto lasciare Firenze per trasferirsi da sola a Roma con i suoi due figli dopo la separazione da Marco Bocciolini: "Abbiamo iniziato a fare dei percorsi in ospedale, ma non è mai stato diagnosticato nulla. Mi sono trovata di fronte un bambino con evidenti problematiche, ma senza diagnosi".

La diagnosi è arrivata nel 2024: "È stato mio figlio a decidere di andare in un posto per capire. Ha detto: 'Non ne posso più'. Lì è stato rilevato quello che già pensavamo e oggi lui è felice". Arianna David ha sofferto insieme al figlio nei lunghi anni senza una diagnosi. In lacrime dice: "Un figlio è un pezzo di sé. Vederlo soffrire, vederlo bullizzato, vederlo scartato è stato straziante".