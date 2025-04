Le due sono andate a fare shopping in vista del matrimonio tra l'influencer e Andrea Cerioli, previsto per il 24 maggio 2025

Arianna Cirrincione con la figlia Allegra

Arianna Cirrincione, 30 anni, si sta per sposare con Andrea Cerioli e ha condiviso su Instagram una storia in cui spiega che è andata con la figlia Allegra a cercare il vestitino da far indossare per le nozze alla piccola, nata il 6 febbraio 2024. "Oggi shopping con la mamma alla ricerca del vestitino per il matrimonio", è la frase che accompagna il video pubblicato sui social. L'inizio della storia d'amore tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli risale al 2019, quando si sono conosciuti a Uomini e Donne. I due hanno annunciato che sarebbero diventati genitori nel 2023, rivelando poi che sarebbe nata una femmina.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli parlano del matrimonio a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli avevano parlato delle loro nozze, svelandone la data: "Ci sposeremo il 24 maggio 2025". Il futuro marito aveva anche espresso le sue preoccupazioni riguardo ai preparativi per il matrimonio e aveva spiegato: "Ci siamo accorti che c'è tanta di quella roba da organizzare per un matrimonio, che infatti il tempo mi sembra pochissimo".

Sempre a Verissimo, la coppia aveva parlato della nuova vita da genitori. "La vita in tre sta andando bene, anche se questi primi mesi sono stati serrati. Abbiamo dormito molto poco. Tra di noi sta andando benissimo, ci si dimentica di discutere perché si pensa di più alla bimba. È un bellissimo periodo. Manca un po' di sonno, però il periodo è molto bello", avevano raccontato i due in quell'occasione.