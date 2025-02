Arianna Cirrincione scrive un messaggio di pieno d'amore per celebrare il primo compleanno della figlia Allegra, nata il 6 febbraio 2024.

"Ho racchiuso qui alcuni dei nostri primi ricordi insieme. È già passato un anno e sembra solo ieri che ti hanno messa per la prima volta fra le mie braccia", scrive l'influencer nella didascalia del post condividendo un dolce video per mostrare i tanti momenti passati insieme alla sua prima figlia.

"Non ero convinta del tuo nome, ma ad oggi posso dire che ti descrive al 100%. Tu, con i tuoi occhioni grandi e il tuo sorriso contagioso, sei stata il regalo più bello che la vita potesse farmi. Grazie per avermi scelto come tua mamma Ti prometto che farò del mio meglio. Ti amo da morire. Buon primo compleanno", continua Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli, il post di auguri per la figlia Allegra

Anche Andrea Cerioli condivide le emozioni provate nel festeggiare il primo compleanno di sua figlia Allegra. L'ex tronista condivide sul suo profilo Instagram una tenera foto in bianco e nero con la figlia.

"Tante le cose che vorrei dirti amore mio. Ci hai completamente stravolto la vita, quest’anno é stato l’anno più incredibile che io abbia mai vissuto. Non credevo si potesse provare un amore così nella vita", sono le dolci parole di Andrea Cerioli nella didascalia del post per descrivere i desideri della sua nuova vita da papà, "Dal giorno che ho saputo che saresti esistita mi sono augurato con tutto il cuore tu potessi essere una bimba dolce, mi sono giurato che ti avrei amata oltre ogni cosa. Ho pregato in alto tu stessi bene e che fossi una bimba felice. Sei andata oltre ad ogni aspettativa".

"Corri incontro alla vita amore mio e prendila a morsi! Non aver mai paura di niente! Sarò sempre un passo dietro a te, Ti amo oltre ogni immaginazione. Sei la meraviglia più grande della mia vita Ally. Buon primo compleanno amore mio", conclude il compagno e futuro marito di Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dalla prima figlia al matrimonio

Dopo la nascita della figlia Allegra nel febbraio del 2024, Andrea Cerioli aveva avanzato ad Arianna la proposta di matrimonio. "Ci sposeremo il 24 maggio del 2025", avevano annunciato a Verissimo, "Siamo indecisi tra Toscana e Umbria. Abbiamo scelto un posto a metà strada tra Genova - dov'è nata Arianna ndr - e Bologna - dov'è nato Andrea ndr". In merito alla proposta di matrimonio, invece, Arianna aveva raccontato: "Non me l'aspettavo, anzi all'inizio credevo che Andrea volesse discutere di qualcosa perché era diventato serissimo. Però è stata come la desideravo: noi tre nel mio posto preferito. Una cosa molto semplice".