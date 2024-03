L'attore turco, noto per il ruolo di Cetin in Terra amara, sarà uno dei naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Lo avete sempre ammirato in Terra amara e si è raccontato a Verissimo, ora è pronto per una nuova avventura: Aras Şenol sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi 2024.

Attore, modello ed ex atleta, Aras Şenol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe, esordisce a teatro nel 2016 per poi partecipare a diverse serie televisive. Dal 2018 al 2022, interpreta Cetin in Terra amara, ruolo grazie al quale ottiene un successo internazionale.

Aras Şenol è innamoratissimo della fidanzata Eylül Şahin. La coppia aveva parlato a Verissimo della loro storia d'amore e dei sogni per il futuro: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme".