Aras Şenol, il messaggio della fidanzata Eylül Şahin a L'Isola dei Famosi

Tempo di sorprese a L'Isola dei Famosi per Aras Şenol, che durante la dodicesima puntata si è emozionato di fronte al toccante videomessaggio della fidanzata Eylül Şahin. "Prima di tutto, ti vedo benissimo, stai andando molto bene e ti guardiamo ogni giorno - ha commentato la ragazza nella clip mostrata al naufrago durante la puntata di mercoledì 29 maggio. Quindi ha proseguito: "Parli un ottimo italiano, parli incredibilmente bene e vorrei che tu parlassi italiano tutto il tempo". Eylül Şahin ha cercato di incoraggiare il fidanzato invitandolo a sorridere e ad affrontare il reality con positività: "Voglio che tu vada avanti fino alla fine. E non dimenticarti che quando tornerai, come un campione, qui ti accoglierà una grande famiglia. Quando tornerai realizzeremo i nostri sogni incompiuti".

Aras Şenol, la presentazione di Eylül Şahin a Verissimo

Lo scorso 2 marzo, prima di partire per l'Isola dei Famosi, Aras Şenol aveva presentato a Verissimo la fidanzata Eylül Şahin. L'attore turco, che interpreta Çetin in Terra amara, aveva quindi ricostruito la loro storia d'amore, ricordando l'amicizia che li legava inizialmente. "Eylül è la sorella di una mia carissima amica", aveva spiegato Aras, che si è dichiarato per primo alla fidanzata. "Quando si è dichiarato, sono rimasta un po' sorpresa all'inizio, non me lo aspettavo - Le aveva fatto eco Eylül Şahin - Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto". E guardando al futuro, avevano commentato: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme".