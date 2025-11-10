Ospite nello studio di Verissimo Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage di Cisterna di Latina, avvenuta nel 2018 per mano dell'ex marito, che prima sparò alla moglie, poi uccise le loro due figlie e infine si tolse la vita.

In trasmissione, Antonietta ha ripercorso la sua dolorosa storia: "È stato complicato andare avanti perché la mia vita è stata distrutta in pochi minuti. Ho dovuto avvicinarmi alla mia storia molto lentamente, ci è voluto molto tempo per capire cosa fosse accaduto quel giorno."

Parlando delle sue figlie, Alessia e Martina, che hanno perso la vita per mano del loro padre, Antonietta Gargiulo ha detto: "Io non posso pensare a quello che hanno provato le mie figlie quel giorno perché potrei morire. Ho letto gli atti dopo due anni".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Antonietta Gargiulo a Verissimo.