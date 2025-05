Antonella Mosetti sulle piattaforme per adulti: "Sono un'imprenditrice della mia immagine"

Antonella Mosetti parla a Verissimo della scelta di mostrarsi sulle piattaforme per adulti: "Non lavorando più in tv, ho voluto diventare un'imprenditrice della mia immagine". Tra i motivi che l'hanno spinta a reinventarsi su questo tipo di piattaforme, la naufraga dell'Isola dei Famosi, 49 anni, non nega ci sia anche l'aspetto economico: "L'ho fatto per soldi e per tenere alto l'hype sulla mia immagine. Ho sempre fatto vedere il mio corpo e lavorato con questo, solo che prima c'erano i calendari, ma i tempi cambiano".

Antonella Mosetti commenta anche il caso della maestra che ha perso il lavoro proprio per la scelta di mostrarsi sulle piattaforme per adulti: "Lo capisco. Io non insegno ai bambini piccoli. Anche se sei una bravissima insegnante, ti trovi su una piattaforma dove dipende cosa fai vedere. Io non faccio nulla di strano o di particolare".