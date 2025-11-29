Antonella Mosetti ha un nuovo amore: "Il mio cuore è impazzito per Emanuele"

Antonella Mosetti rivela a Verissimo di aver ritrovato l'amore. "In amore ho avuto tante delusioni, quindi ero in un momento in cui ero un po' chiusa, non cercavo l'amore", racconta la showgirl, 50 anni, che da qualche mese è legata a Emanuele.



"Emanuele è arrivato nella mia vita prima dell'estate. Da parte mia è successo tutto in modo lento, mi ha aperto il cuore piano piano", dice Antonella Mosetti, aggiungendo che l'amore con Emanuele è nato da una bella amicizia: "All'inizio lui mi faceva ridere, stare bene, poi a un certo punto il mio cuore è proprio impazzito". Pensando alla loro storia oggi, la showgirl dice: "Emanuele mi ha ridato il senso di sentirmi protetta. Ho una persona accanto a me che c'è".