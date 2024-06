Antonella Clerici dopo l'operazione: "Mi devo fermare per un po'"

Antonella Clerici - che di recente ha subito un delicato intervento, ossia l'asportazione delle ovaie - è tornata a casa dall'ospedale e ha aggiornato i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute. "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco tra alberi, natura e animali. Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo, che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi", ha scritto, aggiungendo alcuni cuori nella didascalia del post, la conduttrice, che era stata operata all'Istituto tumori Regina Elena di Roma. "L'intervento è andato molto bene: è stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli. Il pericolo è in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico" aveva dichiarato all'Adnkronos Salute Enrico Vizza, direttore del Dipartimento di clinica e ricerca oncologica dell'istituto e chirurgo che ha operato la conduttrice.

Antonella Clerici parla dell'operazione subita

Antonella Clerici, sempre sui social, aveva annunciato di essere stata sottoposta a un intervento: "Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione", aveva esordito la conduttrice. "Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene", aveva aggiunto Antonella Clerici.

