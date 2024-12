Antonella Clerici, gli auguri di compleanno da parte della figlia: "Sei speciale"

Un tenero scatto in bianco e nero per celebrare il compleanno di Antonella Clerici

Instagram: @_maellemartens_

In occasione del compleanno di Antonella Clerici, sua figlia Maelle Martens condivide nelle storie di Instagram una vecchia foto in bianco e nero che la ritrae insieme alla madre: Antonella sorride mentre abbraccia Maelle, che appare seria ma con uno sguardo dolce. “Sei speciale”, scrive la figlia, che aggiunge anche l’icona di una torta con le candeline.

La conduttrice ha sempre parlato del legame profondo con Maelle, nata nel 2009 dal rapporto con Eddy Martens. Durante un’intervista a Verissimo, Antonella aveva raccontato la gioia e le difficoltà nel diventare mamma: “Ho fatto tantissime cure per averla. Quando ho avuto il responso positivo dai test, ho detto al mio cane Oliver: non lo riveliamo a nessuno”.

Oggi Maelle ha 15 anni e, come Antonella ha rivelato in passato a Verissimo, “è alta quanto me, ma è una bambinona. Assomiglia tanto al suo papà, ma ha i miei occhi chiari”. La conduttrice ha anche parlato del rapporto con il padre di Maelle, Eddy Martens: "Un amore tormentato, ma siamo rimasti in contatto. Penso che se hai amato è normale avere un rapporto cordiale, certo non così stretto da farci le vacanze insieme".

Antonella Clerici è attualmente impegnata con l’imprenditore Vittorio Garrone, con cui ha scelto di vivere la famiglia allargata. “Io non ho mai voluto sostituirmi a nessuno, mi sono solo aggiunta con grande riguardo nei confronti delle loro vite e delle loro sensibilità". L'imprenditore ligure è papà di tre figli, Agnese, Beatrice e Luca: "Ci vogliamo bene, loro sono legati a Maelle e lei li adora”, aveva confidato a Silvia Toffanin a Verissimo.