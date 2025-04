La conduttrice Antonella Clerici dedica delle dolci parole al compagno Vittorio Garrone in occasione del suo compleanno

Antonella Clerici insieme al compagno Vittorio Garrone (instagram_@antoclerici)

Antonella Clerici, in occasione del compleanno del compagno Vittorio Garrone, pubblica sul suo profilo Instagram un dolce messaggio di auguri.

La conduttrice condivide sui social un video speciale che raccoglie alcuni dei momenti più significativi vissuti insieme al compagno. Un collage di scatti che raccontano la vita quotidiana della coppia, viaggi e avventure vissute insieme. Ad accompagnare questi ricordi sono le note della canzone di Jovanotti "I Love You Baby" e la tenera frase: "Noi, sempre noi amore mio! Auguri per il tuo splendente compleanno", che Antonella Clerici dedica al compagno.

La storia d'amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sono conosciuti nel 2016, quando entrambi erano già genitori. La conduttrice è mamma di Maelle avuta nel 2009 con l'ex compagno Eddy Martens, mentre Vittorio Garrone è papà di tre figli: Agnese, Beatrice e Luca, avuti da una precedente relazione.

I due hanno creato una grande famiglia allargata e, ospite a Verissimo, Antonella Clerici ha confidato che la figlia Maelle è molto legata a Vittorio Garrome. Sempre in quell'occasione la conduttrice ha rivelato che quello che prova per il compagno è un amore completo: "Sono sicura che non ci lasceremo mai".