Anthony Delon: "Mia sorella Anouchka mente. Denuncerò Hiromi Rollin"

Anthony Delon racconta a Verissimo la sua verità sulla guerra familiare con sua sorella Anouchka, che ha annunciato l'intenzione di denunciare il fratello Anthony, accusandolo di aver interrotto delle cure del padre Alain, di 88 anni.

"Anouchka non mi ha denunciato. Mi ha accusato di aver interrotto un trattamento, che però non è un trattamento vitale, ma palliativo. Eravamo tutti d'accordo di interromperlo, anche lei. Questa cosa l'ha confermato anche un medico. Lei mente", spiega Anthony Delon.

A spingere Anouchka a mentire sarebbe il suo desiderio di portare il padre in Svizzera: "Io mi sto opponendo perché voglio rispettare il desiderio di mio padre di vivere e di morire nella sua casa in campagna in Francia".

In merito, invece, alle dichiarazioni di Hiromi Rollin, assistente e presunta compagna di Alain Delon, che ha accusato tutti i figli dell'attore di "tentato omicidio": "Lei non ci ha denunciato formalmente", afferma Anthony Delon.

Anthony però assicura: "Io la denuncerò per le sue dichiarazioni, perché ha detto che noi volevamo uccidere nostro padre".