Anthony Delon, l'intervista in 100 secondi

Anthony Delon ha raccontato a Verissimo la verità sulle condizioni di salute ed emotive di suo padre Alain Delon.

In merito alle recenti dichiarazioni attribuite al padre Alain di 88 anni, Anthony Delon ha detto: "Mio padre è un po' stanco, ma non è vero che vuole morire. Sono storie che leggiamo sui giornali".

Anthony Delon, 59 anni, ha definito "triste" la guerra con sua sorella Anouchka e ha spiegato così la questione: "Io mi sto opponendo perché voglio rispettare il desiderio di mio padre di vivere e di morire nella sua casa in campagna in Francia. Mia sorella invece vorrebbe portarlo in Svizzera".

Anthony Delon ha annunciato infine l'intenzione di denunciare l'assistente del padre Hiromi Rollin per la sua accusa di tentato omicidio rivolta a tutti i figli del grande attore. "Sono obbligato a denunciare Hiromi perché ha dichiarato che volevamo uccidere nostro padre", ha affermato Anthony Delon.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista ad Anthony Delon a Verissimo.