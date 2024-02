Anouchka Delon: "Mio figlio è gravemente malato"

Anouchka Delon rivela a Verissimo: "A Natale non sono stata con papà Alain Delon perché mio figlio di quattro anni è gravemente malato"

Anouchka Delon racconta a Verissimo la sua verità sulla battaglia familiare contro il fratello Anthony. E spiega perché sia stata lontano dal padre Alain Delon il giorno di Natale, accusa che le sarebbe stata lanciata proprio dal fratello.

"In un'intervista mio fratello mi ha accusata di non essere stata con papà a Natale. Mi ha ferita molto come madre. Mio figlio di quattro anni ha una malattia grave, lo abbiamo scoperto a settembre. Mio fratello lo sapeva", afferma Anouchka Delon.

E aggiunge: "Credo sia molto violento utilizzare delle menzogne per farmi passare come una figlia che non si occupa del padre".