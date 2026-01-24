Anna Valle, il segreto dei 17 anni di matrimonio con Ulisse Lendaro: "Ci amiamo"

Anna Valle parla a Verissimo dei 17 anni di matrimonio con Ulisse Lendaro, con cui ha avuto i figli Ginevra (2008) e Leonardo (2013). Per l'attrice è stato un colpo di fulmine. "Io e Ulisse ci siamo piaciuti subito e ci siamo stati l'uno per l'altra anche in modo silenzioso", afferma Anna Valle, 50 anni.



Pensando al segreto di una storia così lunga, l'attrice dice: "Ci siamo amati e ci amiamo, ci comprendiamo, discutiamo, lottiamo. Forse il segreto è l'amore perché con quello si riesce ad affrontare tutto".

Anna Valle e Ulisse Lendaro hanno scelto di vivere in campagna, lontano dal caos della città, insieme ai loro figli: "Abbiamo questa casa in campagna che ci piace molto e in cui invitiamo spesso amici e parenti. Adesso cominciano a venire spesso anche gli amici dei ragazzi. Io e Ulisse abbiamo la passione per gli animali, quindi abbiamo un po' di animali: ci sono due caprette, un'asinella che si chiama Stella, due cani, un paio di gatti".

Per quanto riguarda il rapporto con i figli, l'attrice dice: "Abbiamo un rapporto molto rilassato, parliamo di tutto".