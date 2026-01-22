Elegante, intensa... e dall’animo rock, torna a emozionarci nella nuova serie Una nuova vita: non perdete sabato 24 gennaio a Verissimo, Anna Valle.
Nata a Roma nel 1975, Anna Valle trascorre l’infanzia a Ladispoli, per poi trasferirsi in Sicilia con la madre all’età di 13 anni. Nel 1995 viene incoronata Miss Italia, dando inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo che la porterà a diventare uno dei volti più iconici della fiction italiana. Da mercoledì 28 gennaio sarà protagonista, insieme a Daniele Pecci, di Una nuova vita, la nuova serie di Canale 5.