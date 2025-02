Anna Valle e Giorgio Marchesi, in anteprima il trailer di "Le onde del passato"

Anna Valle e Giorgio Marchesi presentano a Verissimo la nuova fiction che li vede protagonisti Le onde del passato, su Canale 5 dal 19 febbraio. Del suo personaggio, Anna Valle, 49 anni, racconta: "Il mio personaggio, anche nella serie, si chiama Anna. È una pilota d'aerei. È un personaggio bellissimo, scritto molto bene".

Giorgio Marchesi, 50 anni, del suo personaggio dice: "Io invece sono un poliziotto. Vengo mandato sull'Isola d'Elba perché non amo molto le regole, seguo l'istinto e questo non piace molto ai miei superiori. Lì conosco Anna, che mi colpisce per la sua bellezza, ma anche perché percepisco qualcosa in lei di particolare, infatti c'è qualcosa riguardo al passato che poi recupereranno".