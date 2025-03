Anna Tatangelo ricorda la mamma nel giorno del suo compleanno

Anna Tatangelo con la madre

Anna Tatangelo, 38 anni, condivide una tenera foto insieme alla mamma nel giorno che sarebbe dovuto essere il suo compleanno. "Auguri mamma. Manchi tanto", è la didascalia che accompagna lo scatto. La madre della cantante è scomparsa a settembre 2022 a causa di un tumore al seno.

Anna Tatangelo parla della malattia della madre a Verissimo

Ospite a Verissimo, la cantante (che in carriera ha partecipato 8 volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 2002 nella categoria Nuove Proposte) aveva parlato della malattia della madre. "Eravamo insieme quando abbiamo scoperto che mamma aveva un tumore al seno al quarto stadio", aveva spiegato lei, aggiungendo: "Sia io che i miei fratelli l'abbiamo sostenuta, dando il massimo per ripagare tutti i sacrifici che lei ha fatto per noi. Ho tirato fuori una forza che non pensavo nemmeno io di avere". Anna Tatangelo aveva poi lanciato un appello a favore della prevenzione e aveva detto: "Sono stati cinque anni per me devastanti da una parte, ma sono grata di averli potuti vivere accanto a lei".