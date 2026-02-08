Anna Pettinelli racconta una molestia subita: "Sono passati 50 anni ma il senso di schifo mi è rimasto addosso"

Anna Pettinelli, 69 anni, parla a Verissimo della sua lunga carriera radiofonica. Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, l'insegnante di Amici e conduttrice radiofonica racconta anche un momento difficile che ha dovuto affrontare quando ha iniziato il suo percorso nel mondo della radio e ha subito una molestia.

"Avevo 20 anni e mi sono avvicinata a una realtà lavorativa più seria - rivela Anna Pettinelli - Ho fatto un colloquio con un funzionario e questa persona mi ha molestata. A 20 anni ti trovi davanti una persona molto potente dal punto di vista lavorativo che si avvicina, ti abbraccia, prova a baciarti. Immediatamente l'ho respinto, in qualche modo ho guadagnato l'uscita con lui che diceva 'Non è così che si fa carriera'".

Anna Pettinelli continua il suo doloroso racconto: "Questa cosa l'ho tenuta nascosta per molto tempo. Incredibilmente quel programma l'ho avuto lo stesso e quella persona non l'ho più incontrata. Non ho mai denunciato, avevo 20 anni, quando si affronta una cosa del genere non si è mai pronti. A me è accaduto una sola volta, ma ho sentito molte colleghe a cui è successo. Sono passati 50 anni ma il senso di schifo mi è rimasto addosso. Da quel momento in poi non sono più andata da sola a un appuntamento lavorativo, sono sempre andata accompagnata da un agente".