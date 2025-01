Anna Lou Castoldi ospite a Verissimo

Una giovane donna che ha conquistato tutti con la sua dolcezza e la sua autenticità: a Verissimo Anna Lou Castoldi. Appuntamento sabato 11 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Nata in Svizzera nel 2001, Anna Lou Castoldi è la figlia di Asia Argento e Morgan. Ha esordito sul grande schermo appena 13enne, recitando nel film Incompresa, regia di Asia Argento. Dopo gli studi al liceo linguistico, è tornata a recitare nella serie Baby.

Accanto alla passione per la recitazione, trasmessa dalla mamma, Anna Lou ha portato avanti anche la passione per la musica, trasmessa dal papà, lavorando come dj. Dopo il diploma, si era iscritta a Scienze politiche, senza completare gli studi. Per essere indipendente, Anna Lou ha fatto i lavori più svariati, tra cui la rider.

Di recente Anna Lou Castoldi è tornata in tv, prendendo parte all'ultima edizione di Ballando con le stelle.