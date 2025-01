Ha conquistato tutti con la sua dolcezza e la sua autenticità: sabato 11 gennaio, a Verissimo, la storia di Anna Lou Castoldi.

Nata a Lugano, in Svizzera, nel 2001, Anna Lou Castoldi è la prima figlia di Asia Argento e Marco Castoldi, in arte Morgan. È nipote dunque del regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi. In un'intervista a Fan Page, Anna Lou aveva parlato di come sia stato crescere in una famiglia come la sua: "È sempre stata una domanda difficile a cui rispondere. È come chiedere a chiunque come è stato crescere nella loro famiglia, visto che io non ho altri termini di paragone. Per me è la normalità". In una recente intervista al Corriere della sera, aveva parlato invece di cosa significhi per lei essere "figlia di": "Essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io".

Anna Lou ha un fratello da parte della mamma, Nicola (2008), nato dal matrimonio di Asia Argento e Michele Civetta. E due sorelle da parte del papà: Lara (2012) - nata dalla relazione di Morgan con Jessica Mazzoli - e Maria Eco (2020) nata dalla relazione di Morgan con Alessandra Cataldo.

Anna Lou Castoldi ha ereditato dalla mamma la passione per la recitazione. A soli 13 anni ha esordito come attrice nel film Incompresa, diretto dalla stessa Asia Argento. Poi ha recitato nella serie Baby. Dal papà ha ereditato la passione per la musica, Anna Lou infatti lavora come dj.

Dopo il diploma al liceo linguistico, si era iscritta a Scienze politiche, senza completare gli studi: "Ho pensato di studiare Scienze politiche per allontanarmi da tutto. Non avevo perso fiducia nell’arte, ma le pressioni erano molto forti. Ma forse è solo una inutile lamentela e dovrei essere grata di quello che ho".

Anna Lou ha sempre voluto affermare la propria indipendenza e ha fatto i lavori più svariati, tra cui la rider e la cameriera. Nel 2023, sempre a Fan Page, aveva detto: "Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e fatto i traslochi. Un po’ di tutto. Ormai ho 21 anni e non posso chiedere i soldi ai genitori. A parte che mia madre me l’ha detto subito. Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita".

A proposito invece del suoi sogni per il futuro aveva detto: "Molte cose possono essere la mia strada in questo momento. Sono aperta allo sviluppo di me stessa rispetto al mondo in tutte le forme d’espressione. È difficile dare una struttura, per ora, a questo mio bisogno di esprimermi e cerco di farlo in ogni ambito". In passato, Anna Lou Castoldi si era aperta sui social, parlando di salute mentale: "Definirla depressione clinicamente è un termine troppo generico visto che ne esistono molte forme. Ci tenevo a dimostrare a chi mi segue di non aver paura di mostrarsi quando si è in difficoltà. Ci stiamo dimenticando di essere veri. Siccome posso, mi piace non far sentire sole le persone. Anch’io ho tanti complessi, timidezze e insicurezze, ma alla fine perché aver timore di piangere?".

Di recente, Anna Lou Castoldi è tornata in tv, partecipando all'ultima edizione di Ballando con le stelle. Nell'intervista al Corriere della sera, ha detto: "C’è stata tutta la mia famiglia. Lo guardavo per seguire mia mamma e mio papà: quando partecipavano andavo in camera di mamma a vederli, non avendo una tv". Riguardo al suo stile, un po' eccentrico, ha affermato: "Mettere certi indumenti o truccarmi in un certo modo per me significa solo esprimere chi sono, rappresentare le sottoculture a cui mi sento vicina, come quando scelgo che musica ascoltare. So che tanti mi vedono così e pensano di essere di fronte a una ribelle o, peggio, a una persona maleducata o arrabbiata. Ma non vuol dire nulla: tra le persone più gentili e rispettose che conosca ci sono i miei amici punk". Anche se per se stessa non ha una definizione: "Sono punk, sono emo...nei miei occhi ci sono tutte le sottoculture alternative che vivono lo stesso senso di discriminazione sociale. Io non sono niente, sono Anna Lou. Sono una persona che ascolta un sacco di musica diversa e molto interessata a studiare questi movimenti".

In passato, Anna Lou Castoldi è stata legata per due anni a una ragazza. A Verissimo, aveva parlato della fine della loro relazione: "Abbiamo convissuto per un anno e mezzo. Ci vogliamo ancora un sacco di bene, ma non stava funzionando".