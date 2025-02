Un’icona della moda capace di colpire sempre con il suo stile inconfondibile: Anna Dello Russo si racconterà per la prima volta a Verissimo, sabato 1 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Bari, Anna Dello Russo si laurea in Arte e Letteratura, specializzandosi poi con un master in Design della moda. Fin da subito inizia a lavorare nel mondo della moda, dove collabora prima con Vogue Italia e successivamente, nelle vesti di direttrice creativa, con Vogue Japan. Quest'ultima esperienza le permette di vivere per diverso tempo in Giappone.

Definita dal fotografo tedesco Helmut Newton "maniaca della moda", negli anni Anna colleziona un prestigioso archivio con quanto indossato nella sua lunga carriera nella settore. Attualmente Anna Dello Russo è considerata, sia in Italia che nel mondo, una delle maggiori esperte di moda e icona di stile.