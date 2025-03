Anna Dello Russo: "Il matrimonio? È stato un errore, non ricordo nemmeno il nome del mio ex marito"

Anna Dello Russo parla a Verissimo della sua vita privata, che in un certo senso ha sacrificato per inseguire il suo sogno nel mondo della moda: "La vita nel fashion è una vita nomade, siamo sempre in giro per produzioni e shooting. Poi sono stata tanto tempo in Asia (come direttrice creativa di Vogue Japan ndr)". Oggi però la giornalista, 62 anni, non si pente di non aver creato una famiglia sua: "Non ho mai pensato di formare una famiglia perché non avrei avuto la cura e l'attenzione giuste. Non è un rimpianto per me perché ho trovato tanto affetto nei ragazzi con cui ho collaborato. Sono sostenitrice della famiglia queer e dico sempre che anche se non ho una famiglia, ho una famiglia queer che sono tutti i ragazzi con cui ho lavorato negli anni". Negli anni '90 Anna Dello Russo si era sposata, ma il matrimonio era durato poche settimane: "È stato un errore. Non era il momento giusto, ero molto concentrata sul mio lavoro. Avevo incontrato una persona, ma oggi non ricordo nemmeno più il suo nome". Per quanto riguarda l'amore oggi, la giornalista ha un compagno da dieci anni: "È un mio grandissimo amico. L'ho rivisto quando mi sono riavvicinata alla mia terra (la Puglia ndr) e ho comprato un trullo. Io vado in giro e lui mi aspetta lì".