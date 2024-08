Angelina Jolie, le prime immagini a Venezia

Non ha ancora sfilato sul red carpet, ma è già la protagonista della seconda giornata della Mostra del cinema di Venezia: tutti gli occhi sono puntati su Angelina Jolie.

L'attrice, 49 anni, è in Laguna per la proiezione di Maria di Pablo Larraín, di cui è protagonista: interpreta Maria Callas nell'ultimo periodo della sua vita.

"Il modo in cui mi sono relazionata a Maria Callas, forse è stata una sorpresa, era probabilmente la parte di lei estremamente delicata. Condivido la sua vulnerabilità più di ogni altra cosa", ha detto durante la conferenza stampa. L'attrice ha ammesso: "Non avevo mai cantato prima di questo film, nemmeno al karaoke".

Dal suo primissimo arrivo al Lido con il trench a mezze maniche all'abito lungo color chocolate in cui si è mostrata nella seconda giornata fino all'abito nero scelto per la conferenza stampa: Angelina Jolie all'81esima edizione del Festival è già un'icona di eleganza. Non resta che aspettarla sul red carpet. Nel video sopra, le prime immagini di Angelina Jolie a Venezia. Nel video sotto, il primo red carpet del Festival.