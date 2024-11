Angelina Jolie sul red carpet con il figlio Knox

Domenica 17 novembre si è tenuta al Ray Dolby Ballroom di Los Angeles l'edizione 2024 dei Governors Awards, premi molto ambiti dal mondo del cinema statunitense, conferiti dal Board of Governors dell’Academy.

Tra le star che hanno sfilato sul red carpet dell'evento anche Angelina Jolie, accompagnata in questa occasione dal figlio Knox Jolie-Pitt, 16 anni, nato dal matrimonio con Brad Pitt. Per Knox, quello dei Governors Awards è stato il primo red carpet a distanza di 3 anni dalla sua ultima apparizione pubblica. Come i suoi fratelli e sorelle, il ragazzo preferisce avere uno stile di vita lontano dai riflettori.

L'ultima volta che Knox aveva calcato un tappeto rosso è stato nell'ottobre del 2021, quando insieme ai fratelli e sorelle Maddox, 23 anni, Zahara, 19 anni, Shiloh, 18 anni, e Vivienne, 16 anni, aveva mostrato il proprio sostegno a mamma Angelina alla prima londinese del film Eternals. In quell'occasione mancava solo Pax, 20 anni.

Tra gli ultimi film realizzati da Angelina Jolie anche Maria di Pablo Larraín, nel quale interpreta Maria Callas nell'ultimo periodo della sua vita. L'attrice aveva presentato la pellicola in occasione della seconda giornata della Mostra del cinema di Venezia.

Nel video sotto, rivediamo le immagini di Angelina Jolie a Venezia