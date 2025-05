Andreas Muller e Veronica Peparini sulle giostre con le gemelline

Instagram: @muller_andreas

"Una domenica di lunedì per noi!", scrive Andreas Muller nella didascalia del post pubblicato su Instagram, dove mostra alcuni dolci momenti all’aria aperta con Veronica Peparini e le gemelline Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo 2024.

Nelle foto, le piccole si divertono sulle giostre e in passeggino. In un video, sono sedute su una macchina rossa giocattolo, mentre in un altro scatto, Veronica si china verso di loro sotto un albero, mentre le accompagna in una passeggiata in città.

Veronica Peparini e Andreas Muller, dalle figlie al matrimonio

Per Veronica Peparini, 54 anni, e Andreas Muller, 28, si tratta della prima esperienza genitoriale condivisa, anche se la coreografa ha già due figli, Daniele (17 anni) e Olivia (12), nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli. L'arrivo di Ginevra e Penelope ha rappresentato un momento di grande gioia per la coppia, legata sentimentalmente dal 2018 dopo l’incontro ad Amici.

"Per me non era scontato che potessi vivere questa gioia dopo tanti anni. Non l'avrei mai pensato e mai immaginato nella mia vita", aveva raccontato la coreografa a Verissimo. Della maternità a 53 anni aveva aggiunto: "Con i miei primi due figli mi dovevo anche realizzare come professionista e come persona, oggi sono più appagata e vivo le piccoline diversamente".

Il prossimo passo importante per loro è il matrimonio, previsto per settembre 2025. "Non abbiamo ancora una data ufficiale", aveva spiegato a Verissimo la coppia, "ma sarà proprio quel mese". Le nozze seguiranno un altro evento speciale: il battesimo delle gemelline, già celebrato il giorno del loro primo compleanno.