Andreas Muller, gli scatti delle gemelline vestite da drago per Carnevale

Le figlie di Andreas Muller e Veronica Peparini hanno indossato dei teneri costumi da drago in occasione del Carnevale

Andreas Muller, 28 anni, condivide sui social un carosello di foto in compagnia delle figlie Ginevra e Penelope, trasvestite da draghette in occasione del Carnevale. Con loro, c'è anche la compagna del ballerino e mamma delle piccole, Veronica Peparini, 54 anni. "Occhio a quei draghetti", è la didascalia che accompagna la raccolta di scatti.

Andreas Muller e Veronica Peparini ospiti a Verissimo con le gemelline

Ospite a Verissimo, la coppia aveva presentato le gemelline, che erano entrate in studio accompagnate dagli altri due figli di Veronica Peparini, Daniele e Olivia. "Io aiuto, faccio quello che posso fare, vado a casa, ogni tanto prendo la chitarra e suono qualche cosa per le piccole", aveva raccontato in quell'occasione Daniele.

Sempre a Verissimo, la coreografa aveva parlato della nuova vita da papà del compagno Andreas: "Vuole fare tutto lui, vuole fare tanto. Lui è un mammo, mi dice come fare le cose". Mentre il ballerino aveva spiegato: "Ho questo sorriso da due mesi. Sono felicissimo anche io".