Andreas Muller, l’addio alla nonna Maria: "Ero riuscito a farle conoscere le mie figlie"

Andreas Muller ricorda nonna Maria, scomparsa improvvisamente. Attraverso un messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram, Andreas condivide il dolore per questa nuova perdita, arrivata a un anno di distanza dalla morte dello zio Salvatore: "Solitamente quando mi assento è per due motivi: non mi sto annoiando o sto male. Inaspettatamente nello stesso anno mi ritrovo ad elaborare un altro lutto arrivato così di botto in un giorno di tanti sorrisi".

Un pensiero va anche a Salvatore, lo zio scomparso a ottobre 2023: "Però stavolta sarò ancora più forte e penserò che non abbiamo modo di vederci perché sei troppo impegnata a sorridere, mangiare e recuperare il tempo perso con lo zio, tuo figlio".

"Questi momenti ti mettono al tappeto e ti fanno provare il male più grande di questa vita", scrive Muller, ricordando l’ultima visita a casa della nonna in Calabria, insieme alle gemelline, Penelope e Ginevra: "Tra le lacrime sono felice di una cosa. Essere riuscito a farle conoscere le mie figlie portandole in Calabria a casa sua solo due settimane fa. Assurda e tremenda la vita".

Durante un’intervista a Verissimo, Andreas aveva parlato dello zio Salvatore e della gioia che aveva provato nel sapere che stava per diventare papà: "Eravamo in ospedale a Roma, sapevo che non ci sarebbe stato e ho voluto dirglielo. Lui era felicissimo".