Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano i 6 mesi della figlia Camilla

"Sei mesi di amore", scrivono i neogenitori in occasione del complimese della piccola Camilla

La piccola Camilla compie 6 mesi e per l'occasione il padre, Andrea Zenga, condivide una foto nelle storie Instagram. Uno scatto che immortala la madre Rosalinda Cannavò e Camilla abbracciate. "6 mesi di amore", si legge nella didascalia che termina con un cuore bianco.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Verissimo con Camilla

Camilla, nata il 7 settembre 2024, era stata ospite a Verissimo con papà Andrea Zenga, 31 anni, e mamma Rosalinda Cannavò, 32. In quell'occasione Rosalinda aveva spiegato: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". E aveva anche confidato: "Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".

Sempre a Verissimo, Andrea Zenga aveva parlato di paternità. "Diventare genitori è un cambiamento, però è un viaggio che si fa insieme. Non è che la donna perché partorisce, allora si deve assumere più responsabilità. Il rapporto cambia, però è un cambiare bello".