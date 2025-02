Andrea Rizzoli e il toccante regalo della mamma Eleonora Giorgi: "Sono scoppiato a piangere"

Andrea Rizzoli racconta a Verissimo del toccante dono a cui sua mamma Eleonora Giorgi ha pensato prima di sottoporsi all'intervento per il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato alla fine del 2023.

"Nei giorni prima, mi ha lasciato un pacchetto e mi ha detto: 'Lo devi aprire quando sono sotto ai ferri'. Io me ne ero anche dimenticato, ma quando ho fatto la borsa per rimanere in ospedale con la mamma, mia moglie mi aveva messo nella borsa il pacchettino", dice Andrea Rizzoli, di quasi 45 anni, nato dal matrimonio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, quest'ultimo scomparso nel 2013. "Ho visto il pacchetto, aprendo la borsa in ospedale. L'ho aperto e ho visto un walkman, un oggetto che mi ha sorpreso perché è quasi di modernariato. Dentro c'era una cassetta. Ho messo le cuffie e ho sentito la voce di mio padre che diceva: 'Andrea, dì 'mamma', dì 'mamma'. Io alla fine sono riuscito a dirlo e ho sentito la voce di mia madre felice. Mi sono tolto le cuffie e sono scoppiato a piangere anche se non sono una persona che piange facilmente", continua Andrea. E conclude: "Ho capito che in quel momento mia mamma voleva lasciarmi qualcosa che parlasse della nostra storia insieme nell'eventualità che lei non sopravvivesse all'intervento".