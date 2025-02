Ana Laura Ribas: "Ho detto addio alla TV, ora faccio altro"

"È molto più dignitoso ritirarsi che smettere perché il telefono non squilla più", Ana Laura Ribas spiega a Verissimo perché ha voluto lasciare il mondo dello spettacolo per reinventarsi con un altro lavoro: "All'inizio è stato difficile, non ero credibile nel nuovo ruolo"

Ana Laura Ribas parla a Verissimo della sua vita lontana dalla tv: "Oggi faccio altro, non vado più in tv. Ho cambiato vita". Dopo il grande successo a cavallo tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000, Ana Laura Ribas, 56 anni, ha preso la decisione, qualche anno fa, di lasciare il mondo dello spettacolo. Parlando della sua scelta: "A un certo punto è cambiato tutto. Sono arrivati i social, sono arrivati altri personaggi, c'è un'altra generazione. Allora mi sono detta: 'Se non posso fare quello che mi piace realmente, significa che il mio percorso è finito'. Bisogna riuscire a capire quando determinate cose non si possono più fare. È molto più dignitoso ritirarsi che smettere perché il telefono non squilla più. Voglio che le persone si ricordino di me con il sorriso".

Per quanto riguarda il suo lavoro oggi: "Sono un'imprenditrice. Ho aperto un'agenzia in cui mi occupo di gestione di campagne digitali". L'ex showgirl, oggi imprenditrice, ammette che non sia stato semplice per lei reinventarsi: "All'inizio è stato difficile, non ero credibile in questo ruolo. Oggi posso dire di avere un'agenzia di successo e sono felice".