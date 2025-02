Ana Laura Ribas e i 15 anni d'amore con Marco Uzzo: "La differenza di età mi spaventava"

Ana Laura Ribas parla a Verissimo della lunga storia d'amore con Marco Uzzo: "Lui è il regalo più grande che la vita mi abbia fatto. A volte mi chiedo se me lo merito. Lo amo da impazzire e sento ancora le farfalle nello stomaco". Parlando dell'inizio della loro storia d'amore, l'ex showgirl, oggi imprenditrice, ammette di essere stata spaventata dalla differenza d'età con il compagno, 37 anni: "Lui ha 19 anni in meno di me. Quando l'ho conosciuto credevo fosse più grande, poi quando mi ha rivelato la sua vera età, mi sono spaventata". Ana Laura Ribas, 56 anni, aggiunge con ironia: "Mi sono detta: 'Faccio un giro e poi pazienza', ma questo giro dura da 15 anni".